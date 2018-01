Atlético x Paraná: começa a decisão O Atlético Paranaense quer aproveitar o fato de jogar a primeira partida da final do Supercampeonato Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, nesta quarta-feira, às 16 horas, para tirar a vantagem do Paraná Clube, que fica com o título se conseguir dois empates. "Para nós, a decisão será na Arena", diz o técnico Riva de Carli. "Se vencermos em casa, daremos um passo importante rumo ao título." Por enquanto, o clássico está empatado em termos de retrospectiva. Cada um conseguiu 14 vitórias e houve 22 empates. Será também a oportunidade do cruzamento entre o melhor ataque do supercampeonato, que é o do Atlético, com 7 gols, e a melhor defesa, a do Paraná, que não levou nenhum gol até agora. "Não podemos desconsiderar a vantagem do Paraná, que joga pelo empate, mas não é algo impossível de ser revertido", afirma o volante Cocito. O técnico do Paraná Clube, Caio Júnior, não pensa em jogar defensivamente. "Estou muito satisfeito e um dos segredos é tentar manter o time no ataque para evitar a pressão", diz. Para o meia Marquinhos, a partida deve ser decisiva. "O nosso objetivo não pode ser outro senão ampliar a vantagem." No ano passado, Atlético e Paraná Clube decidiram o Campeonato Paranaense, vencido pelo Atlético, que tinha a vantagem dos empates.