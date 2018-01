Ato lembra vítimas do Ellis Park Uma cerimônia religiosa lembrará, neste domingo, os 43 mortos da tragédia ocorrida quarta-feira, no Ellis Park, no jogo entre Kaizer Chiefs e Orlando Pirates. Jogadores das duas equipes estarão presentes ao ato ecumênico, marcado para o próprio estádio. As autoridades sul-africanas continuam investigando as causas do acidente, provocado por superlotação. Ainda há mais de 150 pessoas internadas em hospitais da região.