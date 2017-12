Ato público apóia CPI do Futebol Um ato público na Câmara será realizado nesta terça-feira para apoiar a CPI do Futebol no Senado, que apresenta o relatório na próxima semana. O organizador do ato e um dos integrantes da CPI da Nike, realizada na Câmara, deputado Pedro Celso (PT-DF), teme que a ?bancada da bola? impeça a punição dos responsáveis pelos desmandos no futebol e dos envolvidos em denúncias de evasão de divisas na venda de jogadores ao exterior. Assim como a CPI da Câmara, a do Senado poderá acabar em pizza, na avaliação do deputado. Estão sendo esperados para o evento os ex-jogadores da seleção brasileira Wilson Piazza e Sócrates.