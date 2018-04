'Ator' Alexandre Mattos convoca palmeirenses para o Avanti

Após a vitória contra o São Paulo por 3 a 0, no Allianz Parque, pelo Paulistão, o Palmeiras voltou a convocar a torcida para o programa de sócio-torcedor do clube. O viral foi protagonizado por Alexandre Mattos, que faz uma ponta como ator na tentativa de falar o número de inscritos no programa, sem sucesso.

O Palmeiras é disparado o clube que mais conseguiu sócios-torcedores em 2015: 40.009, quase o dobro do segundo colocado, que é o Corinthians com 20.630. Em terceiro lugar está o São Paulo, com 17.105. O Internacional, que lidera o ranking geral com 130.204, atraiu apenas 2.697 novos sócios de 1º de janeiro para cá.

O crescimento da receita gerada pelo Avanti foi apontada pelo presidente Paulo Nobre como alavanca fundamental para o clube fazer os investimentos que fez neste início de ano, contratando 19 jogadores - alguns deles muito cobiçados no mercado, como Arouca, Zé Roberto, Dudu e Cleiton Xavier. Nobre costuma dizer que a renda do Avanti é como “um patrocínio master” para o clube.