Ator, cantor e 'showman', confira o que fez Ronaldinho Gaúcho nos últimos 15 meses

Ronaldinho Gaúcho pode estar voltando aos gramados. Sem jogar desde setembro de 2015, quando deixou o Fluminense, o meia negocia com o Coritiba e está perto de um acerto, segundo o vice-presidente do clube, Alceni Guerra. A chegada do atleta divide a torcida coxa-branca, que coloca em dúvida quais seriam suas reais condições físicas, além de seu interesse em se comprometer com o elenco.

Aos 36 anos, Ronaldinho está há 15 meses fora de campo. Neste período, porém, não faltaram atividades para o jogador, que entre outras coisas, participou de diversas festas, jogou futsal na Índia, lançou sua própria rede social e até mesmo cantou com Wesley Safadão.

Revelado no Grêmio, R10 passou por clubes como PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense. Mas enquanto está sem um novo time, o craque aproveitou seu tempo livre para lançar sua página de interação, que muito se assemelha ao Facebook.

Ainda deixando a bola de lado, Ronaldinho atacou de cantor. Depois da experiência em 2014, com João Lucas e Marcelo, onde fez uma participação no hit "Vamos Beber", o astro subiu ao palco com Wesley Safadão para cantar a música "Solteiro de Novo".

A vida de artista conquistou Ronaldinho, que resolveu partir para o cinema. O jogador interpretará um especialista em artes marciais no filme "Kickboxer: Retaliation". O longa com previsão de lançamento para este ano conta também com Mike Tyson e Jean-Claude Van Damme, além dos lutadores do UFC, Fabricio Werdum e Roy Nelson.

O mundo das festas também não foi deixado de lado. Além das suas próprias comemorações, o jogador foi presença constante em shows e casas noturnas, normalmente, acompanhado de mulheres.

Quando o assunto é futebol, o meia participou de partidas beneficentes. Entre elas, o amistoso pela paz, em 2016, com nomes como Maradona e Cafu. Trocando a grama pelo salão, ele também se arriscou e fez bonito, com cinco gols na vitória por 7 a 2 do Goa contra o Bangalore.