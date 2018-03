Atordoado, Vitória tenta bater Goiás Pior que a goleada de 4 a 1 que levou da Ponte Preta na rodada passada no estádio Barradão, somente o caminhão de problemas que o técnico Edinho Nazareth tem para enfrentar o Goiás no Serra Dourada nesta quarta-feira, às 20h30. Ele não poderá contar com a dupla de ataque Nádson, convocado para a Seleção Sub-23, e Zé Roberto com documentação ainda não regularizada. Edinho só pretende confirmar a dupla de ataque após saber a escalação do Goiás. Mas Alecsandro é nome certo. Falta definir se ele promove a estréia do atacante César ou escala um jogador de meio para reforçar a marcação. Nesse caso a opção poderia ser Dionísio. Na defesa, Maurício retorna à lateral-direita após cumprir suspensão. A goleada assustou os jogadores do Vitória que pretendem arrancar pelo menos um ponto diante do Goiás.