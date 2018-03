Atraso de Amaral irrita Fiorentina A Fiorentina estuda aplicar uma punição ao volante Amaral, por causa do seu atraso para se apresentar e começar os treinos para a temporada 2002/2003. O elenco do clube italiano já está trabalhando desde quarta-feira, mas o jogador brasileiro ainda não apareceu e disse que problemas com os passaportes da sua família eram justificativa de sua ausência. Ele é aguardado nesta segunda-feira.