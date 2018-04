Atraso de salário incomoda o Botafogo Além da má colocação no Campeonato Brasileiro, ocupando a zona de rebaixamento, o Botafogo precisa lidar com outro problema: o atraso de dois meses no pagamento de salários. O volante Túlio, porém, garante que a maior preocupação dos jogadores é com a posição na tabela. E que o objetivo é sair o mais rápido possível para evitar um desespero nas últimas rodadas. "Já estivemos com o salário em dia e os resultados continuavam ruins. Temos que acertar nossos erros para que as vitórias apareçam", afirmou Túlio. Nesta quinta, o Alvinegro enfrenta o Grêmio, no Estádio de Caio Martins, buscando a reabilitação. "Creio que a partir deste jogo as coisas vão melhorar e uma seqüência de vitórias vai nos tirar desta incômoda situação." Em relação à questão dos salários, o atleta disse confiar plenamente no trabalho do presidente Bebeto de Freitas.