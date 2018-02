Atraso dos bichos incomoda São Paulo A irritação dos jogadores do São Paulo vai muito além das declarações folclóricas de Vampeta. Xingar publicamente o corintiano está sendo a maneira encontrada para que desabafem a raiva que sentem por um motivo muito mais sério e que pode facilitar a conquista da equipe do Parque São Jorge. A Agência Estado descobriu que, às vésperas da final do Campeonato Paulista, o São Paulo deve todos os prêmios desde a segunda fase do Campeonato Brasileiro de 2002 e da Copa do Brasil. Nada foi pago aos atletas que estão profundamente contrariados. Tudo fica ainda pior com o acordo imposto pela diretoria no campeonato estadual. Ou a conquista do título, que vale R$ 25 mil a cada titular, ou nenhum real pelo vice-campeonato. O ´acordo´ imposto incomoda. Mas não tanto quanto a dívida. "É verdade, sim. Nós não pagamos porque entre outras situações nós não recebemos as cotas da televisão. Estamos devendo. Mas os jogadores precisam se lembrar que vivemos uma crise financeira profunda e os todos os salários estão em dia. Nós iremos pagar, mas a premiação não está em contrato algum", resume, irritado, o gerente de futebol, Marco Aurélio Cunha. A irritação de Marco Aurélio se explica porque ele foi procurado como representante da diretoria logo após a vitória do São Paulo diante do São Raimundo. Os jogadores nomearam Ricardinho para cobrar as premiações. O gerente de Futebol não gostou nada da cobrança. Lembrou que o clube é um dos únicos do País que paga em dia. E tenso declarou que tudo seria acertado após a final da decisão do Paulista. Como era de se esperar, os jogadores detestaram a postura da diretoria. Mas como estão disputando o título, eles combinaram não divulgar para a imprensa a situação. Procuraram o técnico Oswaldo de Oliveira pedindo que intermediasse o impasse. Perceberam que os atletas se desgastariam se insistissem com os dirigentes pelo dinheiro atrasado. "Olha, sinceramente é a primeira vez que vou disputar uma final em um clube que está devendo premiações aos atletas. Isso está longe de ser o ideal, só que é a atual realidade do futebol brasileiro. O São Paulo ainda é exceção porque paga em dia os salários. Só que deve mesmo as premiações. Sei que os jogadores não são mercenários e isso não terá peso nenhum na vontade de todos de derrotar o Corinthians e ficar com o título. A torcida não pode pensar mal da equipe por causa desta situação até porque não é culpa de ninguém. Principalmente do time", diz, Oswaldo. O treinador sabe que está em situação dificílima. Sabe que os atletas de clubes grandes como o São Paulo estão acostumado a viver apenas com as premiações e guardar ou investir os salários. O descaso com o pagamento afeta sim o comportamento dos jogadores. Ainda mais um grupo tão pressionado como o São Paulo que precisa de títulos. Oswaldo assume uma postura de conciliador e acaba ele mesmo se desgastando cobrando os dirigentes. "Olha, esse assunto era para ser interno já que vazou sou obrigado a confirmar porque é verdade. Cabe a mim representar os jogadores e deixá-los na melhor condição possível para atuar. Tive uma conversa séria com todos e eles compreenderam que irão receber. Isso não pode perturbá-los tão perto da final do Paulista. E não irá, isso eu garanto." Até para evitar maiores problemas com a diretoria, os jogadores combinaram não reclamar publicamente. Mas pegos de surpresa com a descoberta da dívida, eles ficaram constrangidos e deixaram escapar frases significativas. "O que a gente pode fazer? Estamos na mão da diretoria. Cabe a ela resolver a situação", diz Fábio Simplício. "Particularmente, eu só quero dar declarações sobre a final. Não quero dizer nada sobre dívidas de bicho para o time", cortava, nervoso, Reinaldo. "Vou entrar contra o Corinthians e quero o título. Não vou falar sobre as premiações atrasadas", tentava escapar Gabriel. O impasse está acontecendo. O sonho dos jogadores seria que as dívidas fossem pagas antes da decisão do Paulista. A sensação dominante entre eles é a de que a diretoria poderia estar segurando o dinheiro para pressioná-los na conquista do título paulista. Oswaldo já percebeu que isso só está deixando o time tenso. A vinda para Extrema aconteceu também por esse motivo. Ele tem pregado um pacto pela vitória, independente do dinheiro atrasado. Mas os jogadores não se conformam com a postura da diretoria. E só podem demonstrar sua raiva xingando Vampeta.