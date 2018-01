Atraso no vôo cancela treino do Santos Um atraso no vôo que traria a equipe do Santos de Cuiabá para São Paulo fez com que a comissão técnica do clube cancelasse o treino previsto para esta quarta-feira à tarde, no CT Rei Pelé. O time venceu na terça-feira à noite o Cuiabá por 2 a 1, com gols de Marcelo e Robinho, e volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Criciúma, às 16 horas, na Vila Belmiro.