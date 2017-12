Atraso no vôo não atrapalha o Vasco Após a vitória sobre o Flamengo-PI, por 1 a 0, pela Copa do Brasil, a delegação do Vasco não conseguiu voltar para o Rio no vôo marcado para às 15h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira. Jogadores e comissão técnica foram surpreendidos com a notícia de que o vôo do Piauí para o Rio de Janeiro havia sido cancelado. Para evitar prejuízos em relação aos treinamentos para o clássico com o Botafogo, domingo, pelo Campeonato Carioca, os 11 atletas titulares e o técnico Geninho embarcaram horas mais tarde. Apesar do problema de última hora, o volante Rodrigo Souto estava feliz com sua atuação contra o Flamengo-PI, sobretudo com o gol marcado, que garantiu a vitória. "No Campeonato Brasileiro de 2003, sofri uma contusão e acabei não tendo uma seqüência de jogos. Tinha certeza de que conseguiria demonstrar um bom futebol quando tivesse a chance de jogar várias partidas seguidas", disse Rodrigo Souto.