Atraso nos salários atrapalha Botafogo A péssima atuação do Botafogo no clássico de domingo, quando perdeu por 4 a 0 para o Fluminense, parece ter uma explicação: o atraso nos salários de vários jogadores do elenco. Nesta segunda-feira, ninguém falou abertamente sobre isso no clube. Mas a insatisfação existe. Com a intenção de tentar reerguer o time no Campeonato Carioca, o técnico Paulo Bonamigo reuniu o grupo na manhã desta segunda-feira na sede da Rua General Severiano. Primeiro, ele perguntou aos atletas se havia alguma restrição ao trabalho dele no Botafogo. Diante do silêncio dos jogadores, continuou questionando o motivo pelo qual o time se apresentou tão mal contra o Fluminense. O Botafogo volta a jogar na quarta-feira, contra o Paulista, em Jundiaí, pela Copa do Brasil. E o zagueiro Scheidt pode perder a vaga por opção técnica.