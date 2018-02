Atritos com Totti podem tirar o brasileiro Mancini da Roma Mesmo com a vitória sobre o Parma na última quarta-feira pela Copa da Itália, o ambiente da Roma não é dos melhores. E os principais protagonistas do racha no elenco do time de técnico Spalletti são a estrela italiana Francesco Totti e o brasileiro Mancini. De acordo com a Gazzetta Dello Sport, Mancini, autor de um dos gols da vitória sobre por 2 a 1, pode até sair da Roma, pois o atrito entre os dois jogadores levou a uma situação insustentável no elenco da equipe que ocupa a vice-liderança do Campeonato Italiano. O diário informa que entre os interessados no brasileiro, que tem contrato com a Roma até 2009, estão a Inter de Milão, que em julho perde o meia português Figo, que fechou um contrato milionário com o saudita Al Ittihad, e o Real Madri, que tem como técnico o italiano Fabio Capelo, fã assumido do jogador e que já o comandou na própria Roma.