Atuação de Cabañas é destaque na imprensa mexicana

O atacante paraguaio Salvador Cabañas, carrasco do Flamengo nas oitavas-de-final da Copa Libertadores, voltou a ganhar as manchetes da imprensa mexicana nesta quinta. Cabañas marcou os dois gols do América na vitória de 2 a 0 sobre o Santos, pela ida das quartas, no Estádio Azteca. O jornal "Esto" chamou Cabañas de "monstro", enquanto o "Récord" afirmou que sua atuação deixou o Santos "na lona". Lanterna do último Campeonato Mexicano, o América se destaca pela recuperação desde a chegada do técnico Juan Antonio Luna. Ele fez com que jogadores como Cabañas, o goleiro Guillermo Ochoa e o meia Germán Villa mostrassem seu melhor futebol novamente. Com a vitória, os mexicanos só ficam de fora da semifinal se perderem para o Santos por três gols de diferença no jogo de volta, quinta que vem na Vila Belmiro.