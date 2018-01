Atuação de Donizete agrada técnico O atacante Donizete, do Vasco, foi muito elogiado pelo técnico Evaristo de Macedo, por causa da sua atuação no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, pelo Torneio Rio-São Paulo. O jogador, que estava parado desde o ano passado, reestreou no clube vascaíno, formando a dupla de ataque ao lado do artilheiro Romário, já que o atacante Euller não pôde atuar por estar machucado. "O Donizete começou bem a partida, mas caiu de produção porque sentiu a longa inatividade. Ele teve uma boa atuação e só saiu porque já não tinha mais condições físicas para continuar", afirmou Evaristo, que o substituiu no intervalo da partida. Apesar da boa atuação, Donizete deve voltar para a reserva na partida deste sábado contra o Etti Jundiaí, pela quinta rodada do Rio-São Paulo. Para esse jogo, Evaristo deve escalar o atacante Euller, recuperado de uma contusão nos pés. O meia Léo Lima, revelado no Campeonato Brasileiro do ano passado, começou mal a temporada. O jogador foi vaiado pela segunda vez consecutiva. "Estou tranqüilo e bem à vontade no grupo. Reconheço que não fui bem, mas é apenas uma fase ruim. Joguei duas partidas mal, isso acontece", afirmou o atleta.