Atuação de estreantes em amistoso empolga o técnico do São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco aprovou a atuação dos recém-contratados Caramelo e Roni na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Londrina, em amistoso disputado no Estádio do Café, na noite de quarta-feira. Os dois jogadores chegaram ao clube após se destacarem pelo Mogi Mirim no Campeonato Paulista e tiveram boa atuação no interior do Paraná. Roni, inclusive, fez um dos gols do time na partida.

"Foi excelente. Tivemos a oportunidade de colocar a equipe principal no primeiro tempo e, depois, testar os novos jogadores na segunda etapa. Pudemos testar algumas situações de jogo e deixo Londrina satisfeito com o jogo", afirmou Ney Franco.

Além dos reforços, Juan, reintegrado ao elenco profissional, e os jovens Diego, Allan, Lucas Evangelista e Régis entraram em campo pela primeira vez sob o comando do técnico do São Paulo. Ney Franco destacou que o período de treinos no CT de Cotia e o amistoso o ajudaram a avaliar o potencial das promessas das categorias de base do clube.

"Aos poucos vamos dando mais espaço para os jovens jogadores. Quando decidimos fazer a intertemporada em Cotia, na semana passada, deixei claro que aproveitaria o período para conhecer melhor os novos atletas da base", comentou o treinador.

Após o amistoso, o São Paulo intensificará a preparação para a sua estreia no Campeonato Brasileiro. O time vai encarar a Ponte Preta no próximo domingo, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.