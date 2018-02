Atuação de Robinho é destaque na imprensa espanhola A atuação do atacante brasileiro Robinho na vitória do Real Madrid sobre o Gimnàstic, por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol, foi destaque nesta segunda-feira nos principais jornais esportivos do país. A manchete do jornal As traz uma foto de Robinho fazendo o gol com os seguintes dizeres: "Robinho vai ao resgate". A publicação ainda destaca que "a entrada do brasileiro reativou o Real, pois marcou um gol e participou do outro". O diário Marca também elogia a atuação de Robinho. "Ele revolucionou com suas bicicletas o jogo ofensivo do Real e foi decisivo ao marcar o primeiro gol e participar da jogada do segundo", diz o jornal. No último mês, Robinho enfrentou problemas por não ser escalado entre os titulares pelo técnico italiano Fábio Capello. O jogador chegou até a declarar que preferia sair do Real a continuar no banco de reservas.