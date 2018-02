Atuação de Ronaldinho na seleção é destaque na Espanha A atuação do atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, no amistoso em que a seleção brasileira goleou o Chile, no último sábado, na cidade sueca de Gotemburgo, foi o principal destaque deste domingo na imprensa espanhola. O jornal Marca disse que o Chile "sambou com Ronaldinho" e destacou que o jogador "marcou dois gols e voltou a ser a garnde estrela do Brasil, que no final massacrou os chilenos por 4 a 0". Ronaldinho, que atuou ao lado de Kaká e Robinho, numa nova formação testada por Dunga, ainda deu o passe para o gol do zagueiro Juan, que fechou a goleada. Por sua vez, o diário Mundo Deportivo também deu destaque para a atuação do craque e disse que "Ronaldinho Gaúcho respondeu a Dunga com dois gols, mostrando que tem capacidade para ser titular." Na próxima terça-feira, a seleção brasileira volta a campo para enfrentar Gana, em novo amistoso que será disputado na Suécia.