Atuação de Ronaldo deixa Chile preocupado Os três gols que marcou quarta-feira contra a Argentina transformaram Ronaldo no pesadelo dos chilenos. A imprensa de Santiago deu destaque ao desempenho do astro brasileiro, nos 3 a 1 de Belo Horizonte, e lançou a questão: como pará-lo no duelo de domingo à noite no estádio Nacional. O artilheiro das Eliminatórias na América do Sul - 6 gols em seis rodadas - desde já tira o sono do técnico Juvenal Olmos, de seus jogadores, torcedores e críticos locais. "Alguém tem de conter Ronaldo!", estampou El Mercurio, o mais tradicional jornal do país. O diário afirma que o atacante do Real Madrid foi notável e decisivo, em uma partida que "não foi brilhante como todos esperavam". Já o La Tercera detectou o óbvio: "O Brasil ganhou porque contava com o Fenômeno". Outros jornais se referiram, com simpatia e reverência, ao aspecto físico de Ronaldo. "Ronaldo está gordo e com problemas de peso", disse La Nacion. "Mas, quando parte para cima dos rivais, ninguém consegue detê-lo." Las Ultimas Noticias afirma que "o gordinho Ronaldo derrotou a Argentina?, enquanto La Cuarta emenda: "O gordinho Ronaldo acabou com a Argentina e deixou os chilenos de queixo caído." Problemas - Olmos quebra a cabeça para montar a defesa. O zagueiro titular Vargas, que teria a missão de ser a sombra de Ronaldo, contundiu-se na vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela e fica fora. O mais provável é que a tarefa caiba a Ricardo Rojas. O treinador também não pode contar com Marcelo Salas e Luis Jimenez, sem condições físicas, e o atacante Pinilla, autor do gol da vitória na terça-feira, mas que cumpre suspensão. As autoridades chilenas consideram que a partida tem "alto risco". Por isso, prometem esquema especial de segurança, nos arredores do estádio, e vigilância total para evitar entrada de bebidas alcoólicas, rojões e qualquer material contundente. As 63 mil entradas colocadas à venda estão esgotadas desde a semana passada.