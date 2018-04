Sevilla elimina Bilbao nos pênaltis e vai à semi da Liga Europa

Confronto mais longo destas quartas de final da Liga Europa, o clássico espanhol entre Sevilla e Athletic Bilbao foi decidido somente nas penalidades, nesta quinta-feira. E o atual bicampeão levou a melhor ao vencer o Bilbao, em casa, por 5 a 4 nas cobranças, após ser derrotado por 2 a 1 no tempo normal.

O duelo precisou ser definido na prorrogação, seguida de pênaltis, porque o Sevilla havia vencido o jogo de ida também por 2 a 1, fora de casa. Nas cobranças, Beñat definiu o triunfo do anfitriões ao perder a única cobrança de toda a série. O jogador do Athletic bateu mal, quase no centro do gol, e o goleiro Soria defendeu com tranquilidade.

Além do Sevilla, avançaram às semifinais o Villarreal, também da Espanha, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o Liverpool, que conquistou a suada vaga com uma virada histórica sobre o Borussia Dortmund, diante de sua torcida.

O JOGO

Os dois times espanhóis fizeram um primeiro tempo de poucos atrativos. O Sevilla começou melhor e controlou o jogo até os 20 minutos. Foi a partir daí que o time de Bilbao passou a levar perigo no ataque. Desperdiçava boas chances em sequência. Até que abriu o placar aos 12 minutos da segunda etapa, com gol de Aritz Aduriz.

A vitória parcial ainda não era suficiente para a classificação do Athletic. E a situação piorou quando o Sevilla empatou apenas dois minutos depois, com Kevin Gameiro. O time visitante, então, foi para o ataque em busca do gol que reverteria o placar do jogo de ida. O gol salvador veio aos 35 minutos, com gol de Raul Garcia.

O placar levou o duelo para a prorrogação, que contou com boas oportunidades somente na primeira etapa. A melhor delas aconteceu em favor do Sevilla, aos 10. Rami acertou a trave e, na sequência da jogada, Coke arriscou de bicicleta. O segundo tempo foi marcado pelo cansaço e lentidão das duas equipes.

Nas penalidades, Coke, Grzegorz Krychowiak, Yevheniy Konoplyanka, Steven Nzonzi e Kevin Gameiro converteram todas as cobranças do Sevilla. Pelo Athletic, marcaram Raul Garcia, Borja Viguera, Mikel San Jose e Markel Susaeta.

OUTROS JOGOS

Em Villarreal, o time da casa venceu novamente o Sparta Praga e não teve maiores problemas para garantir seu lugar na semifinal. Destaque na vitória por 2 a 1, na ida, Cedric Bakambu brilhou novamente nesta quinta. Marcou duas vezes no triunfo por 4 a 2 sobre o time checo. Samuel Castillejo e David Lafata, contra, marcaram os outros gols dos anfitriões.

O Shakhtar Donetsk também não sofreu para se classificar. Saindo em vantagem, com triunfo de 2 a 1, fora de casa, no jogo de ida, o time ucraniano foi ainda melhor nesta quinta. Goleou o Braga por 4 a 0, diante de sua torcida. O maior destaque da partida acabou sendo Ricardo Ferreira, que marcou dois gols contra. Darijo Srna e Viktor Kovalenko anotaram os outros gols dos ucranianos, que tiveram os brasileiros Dentinho, Eduardo da Silva, Marlos e Taison em campo.