Atual campeão, time de Felipão cai na fase de grupos da Liga

Depois de levar o Guangzhou Evergrande ao título da Liga dos Campeões da Ásia na temporada passada, o técnico Luiz Felipe Scolari não teve a mesma sorte na edição desse ano e viu sua equipe cair logo na fase de grupos da competição. A eliminação foi selada nesta quarta-feira, com o empate entre Sydney FC e Urawa Red Diamonds por 0 a 0.

O resultado fez com que o Guangzhou não pudesse mais alcançar as duas primeiras colocações do Grupo H, que dão vagas automáticas à próxima fase, apesar da vitória de terça-feira sobre o Pohang Steelers por 2 a 0, na Coreia do Sul. A uma rodada para o fim, o time de Felipão tem somente cinco pontos em cinco partidas e está sem chances matemáticas de classificação.

O Guangzhou buscava seu terceiro título asiático, mas agora terá que se contentar com a disputa do Campeonato Chinês, no qual ocupa a segunda colocação com 12 pontos após cinco partidas. Em seu elenco, o time conta com os brasileiros Paulinho, Ricardo Goulart e Alan, além do colombiano Jackson Martínez, contratado no início do ano por 42 milhões de euros.

Mesmo com todo o investimento, o time chinês perdeu a classificação para times bem mais modestos, sem grandes estrelas. Líder da chave, o Sydney FC tem 10 pontos e vai em busca de seu primeiro título da Liga dos Campeões da Ásia. Já o Urawa tem oito pontos e tenta repetir o feito de 2007, quando faturou o torneio.