Atual campeão, Botafogo estreia no Campeonato Carioca contra o Resende

VOLTA REDONDA - O Botafogo inicia a temporada neste sábado com o desafio de se reformular após a saída do técnico Oswaldo de Oliveira, que se transferiu para o Santos, e do principal jogador da equipe, o holandês Seedorf, que se aposentou para se tornar treinador do Milan, da Itália. O clube alvinegro, atual campeão carioca, estreia na competição estadual contra o Resende, às 19h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Essa será a primeira partida de Eduardo Hungaro no comando do time do Botafogo e o treinador vai apostar, para este jogo, em uma escalação de um misto de titulares e reservas. "É o melhor time para amanhã (sábado). Temos que buscar um bom resultado nesse arranque de Carioca. Quem estiver em campo tem que ter essa consciência e mentalidade".

Um dos jogadores relacionados para o jogo é o jovem atacante Henrique, de 22 anos. O jogador chegou ao Botafogo no início do ano passado, disputou 24 partidas e até aqui não marcou um gol sequer. Agora, com a nova chance, garante que a fase ruim vai passar. "Acho que gol, a partir do momento que você faz o primeiro, fica com mais confiança. E tenho certeza que vai ser nesse primeiro jogo que vai sair (gol) já", garantiu.

O treinador também se mostrou confiante com o futebol de Henrique. "Tem pormenores técnicos interessantes, muita força, velocidade, tem facilidade na definição cruzada. Temos a expectativa de que vá melhorando jogo a jogo e nos dê o resultado que esperamos dele", disse Hungaro.