Atual campeão, Corinthians perde do Avaí e está eliminado da Copinha

O Corinthians está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Junior. Os atuais campeões perderam para o Avaí por 2 a 0 nesta quarta-feira, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pelas oitavas de final de competição.

+ Portuguesa vence Goiás e vai enfrentar o Palmeiras nas quartas

Como era esperado, o Corinthians começou com mais posse de bola, mas viu o Avaí abrir o placar aos 26 minutos com Rael, de pênalti. Na etapa final, o time catarinense jogou um balde de água fria logo aos dez minutos. Alisson arrancou do meio-campo, passou pelo goleiro Felipe e chutou forte para dar números finais ao jogo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na próxima fase, o Avaí enfrenta o Flamengo, que passou pelo Audax mais cedo com vitória por 1 a 0 na Arena Barueri. Jogam ainda pelas quartas de final Santos x Internacional, em Franca, São Paulo x Vitória, em Ribeirão Preto, e Palmeiras x Portuguesa, ainda sem local definido.

FIM DO TABU

Além da eliminação, o resultado pôs fim a um tabu que já durava quatro anos. A última derrota do Corinthians na Copa São Paulo foi na final de 2014, quando o Santos foi campeão com vitória por 2 a 1.

Desde então, o Corinthians foi campeão invicto em 2015 e 2017 e perdeu a final de 2016 para o Flamengo no pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal.