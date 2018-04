Atual campeão, Fluminense visita invicto Londrina pelas quartas da Primeira Liga

Muitos torcedores sequer lembravam que a Copa da Primeira Liga ainda estava no calendário de 2017. Porém, mais de três meses depois, a competição volta a ser disputada nesta quarta-feira com os quatro jogos das quartas de final. Atual campeão, o Fluminense visita o Londrina às 19h30, no estádio do Café, na cidade de Londrina, no norte do Paraná.

Todos os confrontos desta fase são em jogo único. Caso a partida termine empatada, o classificado à semifinal sairá da disputa por pênaltis. Por ter melhor campanha, o clube paranaense atuará dentro de casa. Mesmo podendo dar adeus à disputa, o time carioca prioriza a disputa do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense adota a estratégia do mistério. Nos dois treinamentos para o confronto, na última segunda e nesta terça-feira, o técnico Abel Braga fechou a entrada para jornalistas e a única pista que deu sobre a escalação é a possibilidade de apostar nos reservas e, avançando de fase, pensar com mais carinho na Copa da Primeira Liga. "Não decidi ainda, mas acho que não vou com titulares. Vou avaliar. De repente, se passar, a gente pensa melhor", declarou.

O Londrina passou da primeira fase com 100% de aproveitamento. Acreditando na possibilidade de alcançar o título, o técnico Cláudio Tencati levará a campo o que acredita ser o seu melhor time. A única mudança será a entrada de Rômulo no lugar de Rafael Gava, o que deixa o meio de campo mais defensivo. "Vamos fazer um jogo de final. Eu vejo como uma forma de impactar no trabalho do time e do clube", disse o treinador.