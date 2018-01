Atual campeão, Inter joga por sobrevivência na Libertadores Atual campeão da América, o Internacional luta para não ser eliminado na primeira fase da Copa Libertadores, esta noite, contra o Emelec, em Guayaquil. O time gaúcho é o terceiro do Grupo 4 (quatro pontos), e a equipe equatoriana, a lanterna com três. Faltando dois jogos para obter uma das vagas das oitavas de final, os dois times têm chances, ainda que remotas, de classificação. Se o Inter perder e o Nacional (sete pontos) só empatar com o líder Vélez Sarsfield na quinta-feira, os brasileiros estarão fora do torneio. Nem mesmo um resultado positivo garante o Colorado nas oitavas. Tudo depende da outra partida da chave. No jogo de ida, disputado em Porto Alegre, os gaúchos venceram o Emelec por 3 a 0. O técnico Abel Braga (que pode cair em caso de eliminação) terá a volta de Fernandão e Elder Granja, recuperados de contusão. Mas pode ficar sem o zagueiro Índio, que sente dores musculares, e o atacante Alexandre Pato, que viajou com o joelho inchado. Caso sejam vetados, eles darão lugar a Wilson e Michel, respectivamente. Situação menos complicada vive o Paraná, que nesta terça pega o Real Potosí, na Bolívia, pelo Grupo 5. Uma vitória na altitude boliviana dará ao time dirigido pelo ex-goleiro Zetti um lugar nas oitavas-de-final, ao lado do Flamengo, líder da chave, já classificado antecipadamente. EMELEC x INTERNACIONAL Emelec - Carlos Quiñonez; Corozo, Estácio e Minda; José Luis Quiñónez, Caicedo, Rivera e Arroyo; Viatri e Morales. Técnico: Carlos Torres. Internacional - Clemer; Ceará, Índio, Maycon e Hidalgo; Edinho, Rubens Cardoso, Perdigão e Alex; Iarley e Fernandão. Técnico: Abel Braga. Árbitro - Victor Hugo Rivera (Peru). Horário - 23h30 (de Brasília). Local - Estádio George Capwell, em Quito, no Equador. REAL POTOSÍ x PARANÁ Real Potosí - Eguino; Paz, Ignacio e León; Colque, Suárez, Calustro, Brandan e Ribeiro; Peña e Monteiro. Técnico: Mauricio Soria. Paraná - Flávio; André Luis, João Paulo, Daniel Marques e Egídio; Xaves, Beto, Gerson e Dinelson; Henrique (Alex) e Josiel. Técnico: Zetti. Árbitro - Ricardo Grance (Paraguai). Horário - 19 horas. Local - Estádio Mario Mercado, em Potosí, na Bolívia.