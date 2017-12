Atual campeão, Lyon perde na estréiav Na partida de abertura da temporada 2003/04 do Campeonato Francês, nesta sexta-feira, o Olympique de Lyon foi derrotado por 1 a 0 pelo Lille, com o gol do camaronês Makoun. O Lyon, time dos brasileiros Cláudio Caçapa, Edmílson e Juninho Pernambucano, é o atual campeão nacional. Neste sábado, a primeira rodada terá os seguintes jogos: Monaco x Bordeaux, Auxerre x Nice, Guingamp x Marselha, Lens x Le Mans, Metz x Ajaccio, Montpellier x Rennes, Paris Saint-Germain x Bastia, Sochaux x Nantes e Toulouse x Estrasburgo.