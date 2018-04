Atual campeão, Santos goleia em estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior

SANTOS - Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos começou bem a defesa do seu título ao golear o Alecrim, do Rio Grande do Norte, por 8 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, em partida válida pelo Grupo V da competição. O grande destaque da partida foi o atacante Diego Cardozo, autor de quatro gols.

Stéfano Yuri marcou outros três vezes diante da equipe potiguar e Naílson completou a goleada. Neílton, que atuou algumas vezes no time profissional no ano passado, como a partida como titular.

Com o placar elástico, o Santos assumiu a liderança da chave, pois no duelo que abriu o grupo, o Criciúma derrotou o Capital-DF, por 2 a 0. Sendo assim, os donos da casa ficam na ponta pelo saldo de gols. Coincidentemente, Santos e Criciúma decidiram o título da Copa do Brasil Sub-20, e o time paulista terminou com a taça. A segunda rodada do Grupo V acontecerá na quarta-feira. Às 17 horas, o Criciúma encara o Alecrim-RN. Em seguida, o Santos enfrenta o Capital-DF.

Já o Botafogo superou o Ji-Paraná-RO por 3 a 1, em sua estreia no Grupo X, disputado em Osasco. Rabello liderou a equipe no triunfo ao anotar dois gols. Erick fez o outro gol do time carioca e Yago marcou para o Ji Paraná.

O resultado deixou o Botafogo na liderança da chave em razão do saldo de gols superior ao do Grêmio Osasco, que bateu o Rio Branco-AC por 1 a 0. O time acreano será o próximo adversário do Botafogo na Copa São Paulo, na próxima quarta-feira.

OUTROS JOGOS

O Flamengo-SP bateu o Imagine-TO por 9 a 0, em Guarulhos, pelo Grupo Y, na maior goleada, até agora, da Copa São Paulo. Em Indaiatuba, pelo Grupo N, o CRB-Al fez 6 a 0 sobre o Fortaleza, num duelo nordestino. Já o Monte Azul aplicou 5 a 0 sobre o Guaicurus-MS.

Também neste domingo, o Vitória superou o Juventus-SP por 2 a 0, Atlético-PR e Mirassol empataram por 2 a 2, o Sport bateu o Rio Preto por 5 a 1, o Bahia venceu o Comercial-SP por 2 a 1, o Figueirense derrotou o Paysandu por 4 a 0, enquanto o Coritiba venceu o América-RN por 2 a 0 e o Goiás perdeu para o Santa Cruz por 1 a 0.