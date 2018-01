Atual campeão, United estreará na Copa da Inglaterra contra time da 2ª divisão

Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Manchester United conheceu nesta segunda-feira seu primeiro adversário na nova edição do campeonato. Será o Reading, da segunda divisão, e que é comandado pelo técnico Jaap Stam, ex-zagueiro do United.

O Manchester United, assim como os demais grandes do futebol inglês, estrearão direto na terceira fase da Copa da Inglaterra. O Manchester City vai cruzar com o West Ham, enquanto o Arsenal vai duelar com o Preston North End, também da segundona. Atual campeão inglês, o Leicester City terá pela frente o Everton.

Chelsea e Liverpool ainda aguardam definição dos seus futuros rivais. O time de Londres vai enfrentar o vencedor do confronto entre Notts County e Peterborough United. O Liverpool terá Newport County ou Plymouth Argyle pela frente.

A terceira fase da Copa da Inglaterra será disputada entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2017.