Atual vice-campeão, RB Leipzig estreia com derrota para o Schalke no Alemão

Grande surpresa da temporada passada e atual vice-campeão, o RB Leipzig estreou com derrota no Alemão. Neste sábado, o segundo colocado do campeonato passado foi derrotado pelo Schalke por 2 a 0, na casa do adversário, em Gelsenkirchen.

O Schalke abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti de Nabil Bentaleb. Ele bateu alto, quase no meio, e colocou os anfitriões em vantagem. O segundo gol veio aos 28 do segundo tempo, quando o Leipzig tentava impor pressão, em busca do empate.

A defesa do Schalke roubou a bola na sua intermediária e acionou rápido contra-ataque pela esquerda. Yevheniy Konoplyanka disparou com facilidade pela defesa dos visitantes e marcou um belo gol na saída do goleiro Peter Gulacsi. Nos minutos finais, o RB Leipzig se mandou para o ataque, para ao menos diminuir a vantagem do rival, mas não teve sucesso.

As duas equipes voltam a campo pelo Alemão no domingo da próxima semana. Em seu primeiro jogo em casa, o RB Leipzig vai receber o Freiburg, enquanto o Schalke visitará o Hannover.