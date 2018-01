Aubameyang amplia recorde, mas Borussia decepciona e empata

Aubameyang é sinônimo de gol no Borussia Dortmund. Neste domingo, o gabonês fez dois gols e ampliou o recorde conquistado na última rodada de balançar as redes em todos os jogos do Campeonato Alemão até o momento. No entanto, seu clube decepcionou e acabou cedendo o empate para o novato Darmstadt por 2 a 2, em casa, pela sétima rodada da competição. Com o resultado, o Dortmund foi a 17 pontos, na vice-liderança, e viu o Bayern de Munique abrir quatro pontos de diferença. Já o Darmstadt somou seu décimo ponto e alcançou a nona colocação.

Apesar de ser novato no Campeonato Alemão, o Darmstadt não se impressionou com a torcida adversária e abriu o placar logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque fulminante, Gondorf recebeu na esquerda e cruzou para Heller emendar de primeira para o gol. Com o golpe, o Borussia Dortmund foi para cima, mas só conseguiu furar o bloqueio adversário aos 18 minutos do segundo tempo. Aubameyang descontou para os donos da casa e ainda virou o marcador menos de dez minutos mais tarde.

Quando o resultado parecia certo, o turco Sulu contou com vacilo da zaga adversária para marcar o segundo gol do Darmstadt, aos 45 minutos do segundo tempo, selando o empate. Aubameyang terá a chance de ampliar o recorde na próxima rodada, mas a tarefa será um pouco mais difícil, pois o Borussia Dortmund encara justamente o arquirrival Bayern, em Munique, no domingo que vem. Antes, o time enfrenta o PAOK, da Grécia, pela Liga Europa, na próxima quinta-feira.

Na outra partida deste domingo pela sétima rodada do Alemão, o Hertha Berlim arrancou o empate por 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt, fora de casa. Alexander Meier abriu o placar para os anfitriões, aos 22 minutos do primeiro tempo, e Vladimir Darida igualou o marcador, aos 37 da segunda etapa.O Eintracht chegou ao terceiro empate em sete jogos e alcançou a 11ª colocação, com nove pontos. Já o Hertha chegou aos 11 pontos, mas acabou perdendo uma posição na tabela, caindo para o sexto lugar.