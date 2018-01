Aubameyang brilha novamente e Borussia Dortmund goleia o Mönchengladbach

O artilheiro do Campeonato Alemão segue imparável. Neste sábado, Aubameyang balançou as redes duas vezes, chegou a 15 tentos no torneio - sendo oito nos últimos quatro jogos - e ajudou o Borussia Dortmund a golear o Borussia Mönchengladbach por 4 a 1, no Signal Iduna Park, em partida válida pela 13.ª rodada.

Outro jogador que brilhou foi Marco Reus, que distribuiu três assistências. Com o resultado, o time aurinegro alcançou os 24 pontos e subiu à quinta posição na tabela, um ponto a menos do que o Hoffenheim, primeiro time na zona de classificação à Liga dos Campeões. Já o Mönchengladbach estacionou nos 13 pontos, no 13.º lugar do Alemão.

Antes do pontapé inicial, as equipes prestaram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente aéreo na Colômbia que vitimou 71 pessoas, incluindo os jogadores e comissão técnica da Chapecoense. Os atletas de Dortmund e Mönchengladbach entraram em campo com uma faixa preta de luto no braço.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na partida, os visitantes abriram o placar logo aos seis minutos de bola rolando. Raffael aproveitou sobra e, de fora da área, chutou rasteiro para as redes. No entanto, o Dortmund não se abateu buscou o empate logo em seguida. Reus foi lançado por Dembélé e ajeitou para Aubameyang fazer 1 a 1. Já aos 15 minutos, os donos da casa conseguiram a virada. Em cobrança de escanteio, Bartra desviou e Piszczek apareceu para cabecear na pequena área direto para o gol.

Os outros dois belos gols aconteceram na segunda etapa. Aos 19 minutos, Reus encontrou Dembélé, que driblou o marcador e mandou para o gol. Já aos 24, o "garçom" da noite driblou os marcadores pelo meio, puxando a marcação, e tocou de calcanhar para Aubameyang, sozinho, estufar as redes rivais.

Agora as duas equipes viajam à Espanha para compromissos pela Liga dos Campeões, antes de retornarem ao país de origem para dar sequência ao Alemão. Enquanto o Borussia Mönchengladbach encara Barcelona na terça-feira e Mainz no sábado, o Dortmund pega o Real Madrid na quarta e o Colônia também no sábado.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, o Bayer Leverkusen ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Freiburg, em casa. Haberer abriu o placar para os visitantes e Calhanoglu empatou. Nos minutos finais, Chicharito Hernández ainda desperdiçou um pênalti que poderia garantir a virada no marcador.

Jogando em casa, o Hoffenheim aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o Colônia e se manteve na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. O resultado foi construído com dois gols de Wagner e outros dois de Toljan.

Após cinco derrotas seguidas no Campeonato Alemão, o Werder Bremen bateu o Ingolstadt por 2 a 1, em casa, e se manteve três pontos à frente do primeiro time da zona de rebaixamento da competição. Kruse e Bartels fizeram os gols do Werder, enquanto Suttner descontou.

Na parte de cima da tabela, o Hertha Berlim superou o Wolfsburg por 3 a 2, de virada, e manteve viva a perseguição aos líderes do torneio. A equipe da capital balançou as redes com Plattenhardt, Esswein e Kalou e foi a 27 pontos na competição.