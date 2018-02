Aubameyang estreia com gol, Ramsey marca três e Arsenal goleia Everton

O Arsenal precisou de 37 minutos para conseguir despachar o Everton neste sábado, em casa, no Emirates Stadium, e se recuperar no Campeonato Inglês. Com um gol do estreante Aubameyang, o time londrino fez um primeiro tempo arrasador e goleou o Everton por 5 a 1 pela 24ª rodada da competição.

Boa parte do placar elástico do Arsenal foi construído no primeiro tempo. Foram quatro gols em 37 minutos. Ramsey, duas vezes, Koscielny, e o estreante Aubameyang, foram os autores dos gols na primeira etapa. Na etapa final, o Everton diminuiu com Calvert-Lewin, mas Ramsey apareceu para marcar mais um, seu terceiro na partida, e selar a vitória. Foi a primeira vez que o galês marcou três gols em uma única partida.

Novos reforços do Arsenal, Aubameyang e o meia Mkhitaryan, que veio em troca com o Manchester United envolvendo o atacante Alexis Sánchez, tiveram bom desempenho. Mkhitaryan não marcou mas foi mais decisivo que o centroavante. O armênio deu três assistências, incluindo a do gol do gabonês, que estava impedido na hora da finalização.

Com a vitória, o time de Londres, que vinha de derrota para o Swansea, mantém esperança de conseguir entrar na zona de classificação à Liga dos Campeões. No momento, o time do técnico Wenger é o sexto colocado, com 45 pontos, a cinco do Chelsea, que fecha o grupo que se classifica à Liga dos Campeões, e tem três pontos a menos do que o Tottenham, quinto colocado, o que o garante vaga na Liga Europa. Com a derrota, o Everton caiu para a décima posição, com 31 pontos.

Ramsey abriu o placar aos seis minutos, Koscielny, de cabeça, marcou o segundo aos 19 minutos, Ramsey fez mais um em belo chute aos 19 e Aubameyang anotou seu primeiro gol com a camisa do Arsenal aos 37 minutos. Ele recebeu passe de Mkhitaryan e finalizou com uma bela cavadinha. No lance, ele estava impedido, mas o árbitro validou o gol.

No segundo tempo, com o jogo praticamente ganho, o time da casa diminuiu o ritmo e viu o Everton diminuir aos 18 minutos, quando Calvert-Lewin subiu para marcar de cabeça. No entanto, a reação do Everton parou por aí e o Arsenal ampliou a vantagem com mais um gol de Ramsey, o seu terceiro na partida. Ele recebeu belo cruzamento de Mkhitaryan, e entrou na área para completar para o gol e dar números finais à goleada.