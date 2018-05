Auckland City vence Al Ahli e vai às quartas do Mundial

Jogando em casa, o Al Ahli tomou a iniciativa do ataque, mas não converteu suas chances em gols. O time dos Emirados Árabes teve 60% de posse de bola e chutou mas vezes à meta adversária, mas não conseguiu marcar.

Diante das falhas do time dos Emirados Árabes durante todo o primeiro tempo, o Auckland City passou a se lançar mais ao ataque, e abriu o placar aos 45 minutos da primeira etapa. Depois de boa jogada dos neozelandeses pela direita, o norte-irlandês Adam Dickinson marcou.

Depois do primeiro gol, o Auckland continuou sendo alvo de pressão do Al Ahli, que teve a chance de marcar no início da segunda etapa com o brasileiro Baré. As esperanças do empate caíram por terra quando, aos 22 minutos, o meio-campista Chad Coombes acertou um belo chute de esquerda, de fora da área, e marcou 2 a 0, dando números finais ao jogo.

A vitória desta quarta-feira foi a primeira do time neozelandês no Mundial de Clubes da Fifa. Em sua participação anterior, em 2006, a equipe perdeu os dois jogos que disputou - por 2 a 0 para o Al Ahly, do Egito, e por 3 a 0 para o Jeonbuk, da Coreia do Sul, na disputa do quinto lugar.

Ficha técnica:

Al Ahli 0 x 2 Auckland City

Al Ahly - Yosif Abdalla; Kahled Mohammed (Waaled Ahmed), Bader Yaqoot, Hosny Abd Rabo e Alí Abbas; Ali Hussain (Mohammed Rashid), Hassan Alí (Mehzad Madancha), Yousif Jaber e Salem Khamis; Saad Surour e Bare. Técnico - Mahdi Redha

Auckland City - Jacob Spooley; Ian Hogg, Greg Uhlmann (Sam Campbell), e Ivan Vicelich; Jason Hayne (Alex Feneridis), Adam McGeorge, Lee Ki Hyung, Matt Williams e Chad Coombes; Adam Dickinson e Daniel Koprivcic (Keryn Jordan). Técnico - Paul Posa

Gols - Adam Dickinson, aos 45 do primeiro tempo; Chad Combees, aos 22 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Khamis Salem e Ali Hussain (Al Ahli); Chad Combees e Adam McGeorge (Auckland City)

Juiz - Carlos Eugênio Simon (BRA)

Estádio - Estádio Cidade Desportiva Zayed, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos)