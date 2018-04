Auckland leva tri na Oceania e vai ao Mundial de Clubes

O terceiro título seguido veio com uma vitória sobre o Waitakere United, também da Nova Zelândia, por 2 a 1. Adam Dickinson e Alex Feneridis marcaram os gols da vitória do Auckland com intervalo de apenas três minutos, ainda no primeiro tempo.

A vitória teve gosto de vingança para o Auckland. O time acabou de ser superado pelo mesmo Waitakere, seu arquirrival, na disputa do título nacional. O Auckland teve que se contentar com o vice-campeonato local.

A compensação veio no torneio internacional. Com o novo título, o time campeão da Oceania assegurou seu lugar no Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado desta vez no Marrocos, entre os dias 11 e 21 de dezembro. Em 2012, o Auckland foi eliminado logo em sua primeira partida, contra o Sanfrecce Hiroshima.

Um dos primeiros adversários do time neozelandês no Mundial vai sair já no próximo sábado. O representante da Europa sairá do duelo alemão entre o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, na decisão da Liga dos Campeões.