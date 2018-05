Auckland vence Mazembe e fica em quinto no Mundial

Veja também:

Barcelona vence Atlante e está na final

MUNDIAL DE CLUBES - Todas as notícias

TABELA - Todos os resultados do torneio

O time neozelandês abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa, com Jason Hayne. No segundo tempo, os congoleses conseguiram a virada com gols de Kasongo, aos 15, e Kasusula, aos 22.

Quando a equipe africana parecia mais perto da vitória, e com mais presença ofensiva e posse de bola, o time da Oceania empatou. Jason Hayne voltou a marcar aos 27, para deixar tudo igual.

A vitória do Auckland só aconteceu aos 49 minutos da etapa final. Riki Van Steeden, que havia saído do banco no meio do segundo tempo, foi o autor do terceiro gol.

O quinto lugar é o melhor resultado do Auckland City no Mundial de Clubes. Em sua primeira participação, na edição de 2006, o clube perdeu sua partida na primeira fase e foi derrotado também na disputa pela quinta colocação, terminando em sexto - e último - lugar.