Audax assume ponta do grupo do São Paulo na Libertadores O Audax Italiano bateu o Necaxa por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Santiago, e assumiu a liderança do Grupo 2 da Copa Libertadores da América, o mesmo do São Paulo. Em cinco jogos disputados, o time chileno soma 10 pontos, contra 9 dos mexicanos do Necaxa (também em 5 partidas). Enquanto isso, o São Paulo caiu para o terceiro lugar da chave, com 7 pontos conquistados em 4 jogos. Dessa maneira, o time brasileiro continua dependendo apenas de suas forças para seguir na Libertadores. Ainda joga no dia 18, contra o já eliminado Alianza Lima, no Peru, e no dia 25, com o Audax Italiano, no Morumbi.C