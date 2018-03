Audax avança, mas São Bento e Ferroviária são eliminados na Copa do Brasil

Além de Corinthians e Ponte Preta, apenas mais um time paulista garantiu a sua vaga na segunda fase da Copa Brasil, nesta quarta-feira, dia de abertura da competição. Atuando em Osasco (SP), no estádio José Liberatti, o Audax venceu o América-RN por 1 a 0. Por outro lado, mesmo atuando em casa, Ferroviária e São Bento foram eliminados porque empataram por 1 a 1, respectivamente, contra ASA e Paraná.

Na verdade, o Audax contou com a sorte porque marcou o gol da vitória na parte final do jogo - Rafinha balançou as redes aos 39 minutos do segundo tempo. Ao contrário, em Sorocaba (SP), o São Bento deu azar porque vencia com um gol de Itaqui, no primeiro tempo, mas levou o empate aos 46 da etapa final com um gol de Renatinho, de cabeça.

A Ferroviária também foi azarada, sofrendo o empate nos acréscimos. Abriu o placar com Tiago Marques, no primeiro tempo, mas sofreu o gol aos 46 minutos da segunda etapa Leandro Kivel.

OUTROS JOGOS

Integrantes da Série B do Campeonato Brasileiro, o Boa fez 2 a 0 em cima do São Raimundo-RR, em Boa Vista. Mas o CRB perdeu para o Altos por 2 a 0, no Piauí. O Londrina perdeu para o Gurupi-TO por 2 a 1, em Tocantins, e também está eliminado.

Surpresa no Pará, onde o São Francisco-PA ganhou do Botafogo-PB por 3 a 0. O Sete de Setembro-MS eliminou o River-PI ao vencer em casa por 1 a 0, enquanto que, no Paraná, o PSTC fez 2 a 1 em cima do Ipiranga-RS. Por fim, o Cuiabá ganhou fora por 2 a 0 do Rondoniense-RO.

Em 2017, a Copa do Brasil será disputada em oito fases, com as duas primeiras em jogos únicos e as seguintes no sistema de mata-mata. Os times que disputam a Copa Libertadores entram apenas nas oitavas de final, bem como os atuais campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B. O campeão, como já acontece há anos, garante uma das vagas do Brasil para a Copa Libertadores da temporada seguinte.