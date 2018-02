Audax bate Alianza e tira São Paulo da zona de classificação Jogando em seus domínios, o Audax Italiano derrotou o Alianza Lima (Peru) por 1 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago. O resultado deixou a equipe chilena na vice-liderança do Grupo 2 da Copa Libertadores da América, com sete pontos ganhos. Com isso, o São Paulo deixou temporariamente a zona de classificação às oitavas-de-final da competição continental. A equipe dirigida pelo treinador Muricy Ramalho ocupa a terceira colocação com quatro pontos. O líder é o Necaxa, que soma nove pontos e enfrenta o time paulista na próxima semana (dia 4 de abril), no Morumbi - os mexicanos acabaram com a invencibilidade de 29 jogos do São Paulo após vitória por 2 a 1, na cidade de Aguascalientes. Já o peruano Alianza Lima acumulou a sua quarta derrota consecutiva e ainda não pontuou. O time do treinador Gerardo Pelusso não possui mais chances de avançar à próxima fase - ainda enfrenta o São Paulo no dia 18 de abril, em casa, e o Necaxa no dia 25, no México. O único gol da partida foi marcado aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Braulio Leal recebeu na esquerda cruzou na área para Rodolfo Moya, que completou sem chances para o goleiro Joel Pinto.