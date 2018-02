Audax bate Alianza pelo grupo do São Paulo na Libertadores O Audax Italiano, do Chile, derrotou na noite desta terça-feira o Alianza Lima, do Peru, por 3 a 1, em partida válida pelo Grupo 2 da Copa Libertadores. O resultado praticamente eliminou o time peruano, que ainda não marcou nenhum ponto. Os chilenos foram donos absolutos do jogo durante os primeiros 15 minutos, em que aproveitaram as falhas na defesa dos peruanos. Porém, o Audax só abriu o placar aos 43 minutos, com um chute de esquerda de Villanueva. Na segunda tempo, o Alianza reagiu e marcou aos 22, empatando a partida. Porém, aos 35 minutos, o jogador Cereceda aumentou para os chilenos. Sete minutos depois foi a vez de Moya fechar o placar. Com o resultado, o Audax vai para quatro pontos e fica empatado com o São Paulo na tabela. A próxima partida do grupo está marcada para o dia 21, entre o Necaxa, líder com seis pontos, e o São Paulo.