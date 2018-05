Audax bate Rio Claro e emplaca terceira vitória no Paulistão

O Audax conseguiu emplacar a sua terceira vitória no Campeonato Paulista ao vencer o Rio Claro por 2 a 0, fora de casa, neste sábado à noite, no estádio Augusto Schimidt, pela quarta rodada.

Com o resultado, o Audax lidera provisoriamente o Grupo C, com nove pontos, enquanto o Rio Claro ainda não venceu, só tem um ponto no Grupo D e já começa a se preocupar com o rebaixamento no Paulistão.

No seu estilo já conhecido, com muito toque de bola, o Audax começou o jogo marcando pressão em cima do Rio Claro, que nem parecia o mandante. A pressão intensa logo resultou em gol aos 10 minutos. O lance começou com cruzamento do lado direito que caiu do outro lado para Mike. Ele recolocou a bola no meio da pequena área, onde Ytalo apareceu sozinho para esticar a perna e tocar a bola para as redes.

Este domínio foi notório, pelo menos, até os 30 minutos. A partir daí o Rio Claro foi mais ao ataque e criou duas boas chances para empatar. Aos 33 minutos em jogada na pequena área, Romarinho tentou de primeira, mas foi no chute de Jean Patrick que o goleiro Felipe Alves saiu para bloquear. Dois minutos depois, Luis Felipe cobrou falta na frente da área, encobriu a barreira e Felipe Alves voou alto para espalmar.

No segundo tempo o ritmo de jogo diminuiu. O atacante João Luís só entrou no lugar de Thiago Cristian aos 21 minutos do segundo tempo, na primeira e tardia troca do Rio Claro. Apesar de mostrar mais disposição, faltou qualidade ao time da casa para ameaçar o goleiro adversário.

O pior aconteceu aos 34 minutos, no segundo ataque perigoso do Audax, que mostrou eficiência. De fora da área, Tchê Tchê bateu forte e a bola explodiu na trave direita. Na volta, Rodrigo Andrade mandou de primeira para as redes e decretou a vitória.

Pela próxima rodada, o Rio Claro vai enfrentar o XV de Novembro, na quarta-feira, às 17 horas, em Piracicaba, no estádio Barão da Serra Negra. Já o Audax vai ganhar mais tempo para se recuperar, porque só voltar a campo no sábado, às 21 horas, em Osasco, contra o Água Santa.

FICHA TÉCNICA

RIO CLARO 0 X 2 AUDAX

RIO CLARO - Lucas Frigeri; Luis Felipe, Odair Lucas, João Gabriel e Felipe Saturnino; Maurício, Jean Patrick (Fabrício) e Thiago Cristian (João Luís) e Léo Costa (Cleitinho);Lucas Xaxier e Romarinho. Técnico: Luís dos Reis.

AUDAX - Felipe Alves; Francis, Ygor (André Castro), Bruno Silva e Felipe Diadema; Camacho, Tchê Tchê e Rodrigo Andrade; Mike (Wellington), Ytalo e Erick Luís (Juninho). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Ytalo, aos 10 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Andrade, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Rogério.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Cristian, João Gabriel e Léo Costa (Rio Claro); Rodrigo Andrade, Felipe Diadema e Yuri (Audax).

RENDA - Não disponível.

PUBLICO - 407 pagantes.

LOCAL - Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro.