Audax derrota o Ituano e alcança a quarta vitória consecutiva

Com um gol no último minuto, o Audax derrotou o Ituano por 2 a 1 neste domingo, fora de casa, e alcançou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Paulista. O resultado levou os visitantes aos 16 pontos na terceira colocação, a apenas dois da Ponte Preta, a segundo colocada. O time da casa permanece com 13 pontos, em terceiro lugar no Grupo A.

O primeiro tempo começou equilibrado e movimentado. O Audax saiu na frente aos 28 minutos com Rafael Longuine, de cabeça. Foi o oitavo gol do atacante, que abriu dois tentos de vantagem sobre Alexandre Pato na artilharia do Paulistão. O Ituano, porém, não demorou a reagir e empatou aos 36 minutos. Claudinho desceu pela direita e cruzou rasteiro. O goleiro Felipe Alves não saiu, a bola resvalou em Clayson e depois bateu no zagueiro Didi, que fez contra.

No segundo tempo, o Ituano começou melhor e perdeu muitas chances de gol. Aos três minutos, Josa desviou o cruzamento de cabeça e Felipe Alves saltou para mandar a escanteio. Aos 15 minutos, de falta, Zé Carlos acertou a trave esquerda do Audax. A pressão não parou. Misael bateu colocado, aos 17 minutos, e Felipe Alves fez outra grande defesa.

E quando não defendeu, o goleiro visitante deu sorte, porque levou uma bola na trave aos 25 minutos, num chute de Claudinho. Aos 37 minutos aconteceu um lance inusitado. O goleiro Felipe Alves, do Audax, na pequena área, aplicou um chapéu em cima de Ricardinho e na sequência dividiu com Claudinho. Os jogadores do Ituano reclamaram pênalti.

O empate parecia o resultado final, quando aconteceu o inesperado. Aos 45 minutos, Bruno Paulo recebeu a bola no lado esquerdo do ataque, passou por dois adversários e bateu firme para garantir a vitória dos visitantes.

Na próxima rodada, o Ituano receberá o Linense, sexta-feira, às 19h30. O Audax visita o Santos, sábado, às 16 horas, no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 2 AUDAX

ITUANO - Fábio; Dick (Jonatan Lima), Leonardo Luiz, Léo e Zé Carlos; Josa, Walfrido, Clayson e Cristian (Ricardinho); Claudinho e Misael (Djavan). Técnico - Tarcísio Pugliese.

AUDAX - Felipe Alves; Didi, Francis e Léo Bahia; Marquinho (Samoel), Camacho, Rafael Longuine, Matheus (Rondinelly) e André Castro; Gilsinho (Bruno Paulo) e Ytalo. Técnico - Fernando Diniz.

GOLS - Rafael Longuine, aos 28, e Clayson, aos 36 minutos do primeiro tempo. Bruno Paulo, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Claudinho e Clayson (Ituano); André Castro e Rondinelly (Audax).

RENDA - R$ 14.945,00.

PÚBLICO - 1.045 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu.