Audax Italiano vende atacante de 18 anos para o Chelsea

O clube chileno Audax Italiano vendeu o jovem atacante argentino Franco Di Santo, de apenas 18 anos, para o Chelsea, por US$ 7 milhões - cerca de R$ 12 milhões. Segundo declarou ao jornal La Tercera, o presidente do Audax Italiano, Valentín Cantergiani, faltam "apenas alguns detalhes para que a operação seja concretizada". "Está quase tudo acertado, faltam somente detalhes que não devem causar problemas, referentes à percentagem que caberá ao Audax no caso de uma segunda transferência do jogador", disse o dirigente. Segundo Cartergiani, Di Santo, de 18 anos, assinará contrato por cinco anos com equipe inglesa, à qual se juntará após as festas de fim de ano. Franco Di Santo nasceu em 7 de abril de 1989 na cidade argentina de Mendoza, e após começar a jogar nas divisões de base do Godoy Cruz, se transferiu, aos 15 anos, para o Audax Italiano, onde estreou no ano passado em jogos da primeira divisão do Campeonato Chileno. Desde então, o jogador marcou 15 gols pela equipe chilena, dentre os quais sete no atual Torneio Clausura, no qual o Audax Italiano, considerado o melhor time da temporada, foi eliminado de forma surpreendente nas semifinais, pelo Universidad de Concepción.