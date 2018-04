Audax quebra 100% do São Bernardo e vence a primeira

SÃO BERNARDO DO CAMPO - Com direito a um belo gol no final da partida, o Audax conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, na abertura da quarta rodada, o time recém-promovido derrotou o São Bernardo por 1 a 0, no estádio 1.º de Maio, no ABC paulista. Thiago Silvy anotou o único gol em bonito chute de fora da área.

Com a primeira vitória, o Audax saltou para a terceira posição do Grupo B, com cinco pontos. O São Bernardo, por outro lado, perdeu os 100% de aproveitamento. Mesmo assim, a equipe segue como líder do Grupo C com nove pontos. Audax e São Bernardo fizeram um primeiro tempo sem muitas emoções. Os donos da casa começaram a partida com mais volume de jogo. Danielzinho e o zagueiro Fernando Lombardi tentaram marcar nos minutos iniciais, mas erraram o alvo. Depois dos 15 minutos, o Audax conseguiu imprimir seu estilo de jogo, tocando a bola, especialmente no campo de defesa, sem conseguir finalizar com perigo ao gol de Wilson Júnior. Com isto, a partida caiu bastante de nível antes do intervalo.

O São Bernardo voltou determinado e quase abriu o placar aos 10 minutos. Após cruzamento do lado esquerdo, Diego Acosta apareceu na área e desviou de cabeça, tirando tinta da trave. A resposta do Audax, porém, foi imediata. Rafinha arriscou de longe e assustou Wilson Júnior. A entrada do meia Mateuzinho, para ajudar na criação, fez com que o Audax ficasse mais perigoso e objetivo nas trocas de passe. Depois de um começo quente, a monotonia tomou conta do duelo

Quando a partida caminhava para um empate sem gols, o atacante Thiago Silvy resolveu aprontar. De muito longe, o atacante arriscou e acertou ângulo do goleiro Wilson Júnior, aos 37 minutos. O São Bernardo volta a campo contra o Ituano, neste sábado, às 17 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu. No domingo, o Audax encara a Portuguesa, às 10 horas, no estádio José Liberatti, em Osasco.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 x 1 AUDAX

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Rafael Cruz, Fernando Lombardi, Luciano Castán e Eduardo; Daniel Pereira, Edson Felipe (Diogo Acosta), Marino e Bady; Márcio Diogo (Gil) e Erick Flores (Jean Carlos). Técnico: Edson Boaro.

AUDAX - Felipe Alves; Velicka, Francis, João Paulo e André Castro; Nenê Bonilha, Tchê Tchê (Carlos Magno), Camacho e Denilson (Mateuzinho); Caion (Thiago Silvy) e Rafinha. Técnico: Fernando Diniz.

GOL - Thiago Silvy, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Lombardi (São Bernardo); Velicka (Audax).

ÁRBITRO - Wilson Luiz Seneme (Fifa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).