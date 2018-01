Audax quer atacantes e ala em negócio com o São Paulo por Sidão

Na negociação para trazer o goleiro Sidão, o São Paulo se comprometeu a emprestar jogadores para o Osasco Audax disputar o Campeonato Paulista. A equipe ainda não escolheu os atletas, mas pretende contar com pelo menos dois atacantes e um ala para a disputa do Estadual.

Um dos nomes é do atacante Ytalo, que brilhou pelo próprio Audax neste ano, foi contratado pelo São Paulo, mas não se firmou após sofrer séria lesão. Seu contrato acaba no final do ano, mas o time tricolor pode renovar e emprestá-lo, ou liberá-lo de vez.

Na contratação de Sidão, o São Paulo ofereceu uma contrapartida financeira e vai liberar atletas. O Audax está de olho em alguns jogadores, mas mantém sigilo em relação aos nomes, que devem ser anunciados só após as férias.

O técnico Rogério Ceni também ainda vai decidir quais jogadores pretende contar na temporada. É possível também que empreste algum atleta para ganhar experiência no Audax. Esse pode ser o caso do lateral Foguete, estrela do time Sub-20 e que é grande aposta de futuro do São Paulo.