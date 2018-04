Audax rejeita Pacaembu e Arena Barueri e explica opção por jogo em Osasco Líder do Grupo C na primeira fase, o Audax não abriu mão de atuar em Osasco nas quartas de final do Campeonato Paulista, na qual receberá o São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) propôs o Pacaembu e a Arena Barueri para receber o jogo, mas o clube insistiu em mandar o confronto em sua casa no domingo.