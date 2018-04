Audax se refugia em Sorocaba antes de duelo contra o São Paulo

O elenco viajou na manhã desta terça-feira e ficará até sexta no Centro de Treinamentos do Atlético Sorocaba, local que foi utilizado pela seleção da Argélia durante a preparação para a Copa do Mundo de 2014. As instalações, portanto, são de padrão Fifa.

A intenção é que os jogadores fiquem longe da pressão da imprensa e, principalmente, o técnico Fernando Diniz consiga trabalhar jogadas ensaiadas e o posicionamento em campo, além de corrigir os erros que aconteceram nas últimas partidas. A ordem é concentração total diante da expectativa para o confronto como mandante.

A diretoria definirá até quarta-feira a divisão de ingressos para o confronto. Independentemente disso, o estádio deverá estar lotado para a definição de um dos semifinalistas do Paulistão.