Audax supera Ituano e vence no Paulistão após quatro rodadas

O Audax finalmente voltou a vencer, após quatro tropeços no Campeonato Paulista. O time da Grande São Paulo dominou o Ituano e venceu por 3 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio José Liberatti, em Osasco. O duelo foi válido pela sexta rodada.

A última vitória do Audax havia acontecido na estreia, quando bateu o São Paulo, por 4 a 2, na Arena Barueri. Apesar da reação, o clube segue na lanterna do Grupo D, com sete pontos. O time de Itu, por outro lado, estacionou nos oito pontos no Grupo A.

O primeiro gol do Audax saiu apenas aos 45 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento da direita, a defesa do Ituano afastou mal e o atacante Gabriel Leite, que havia perdido dois gols incríveis, enfim, redimiu-se e apareceu sozinho para empurrar para as redes.

Na segunda etapa, o time de Osasco não deu tempo para os visitantes reagirem. Logo aos cinco minutos, já saiu o segundo gol. Gabriel Leite recebeu na intermediária e só rolou para o meia Léo Arthur invadir a área e bater na saída do goleiro Fábio. O terceiro foi anotado nos acréscimos, aos 46 minutos, pelo lateral Felipe Rodrigues.

No próximo sábado, às 18h30, o Audax volta a campo para enfrentar o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Enquanto isso, o Ituano recebe a Ponte Preta no dia seguinte, no Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 3 X 0 ITUANO

AUDAX - Felipe Alves; Felipe Rodrigues, André Castro e Magal; Matheus Vargas (Francis), Pedro Carmona, Bruno Guimarães (Marcos Vinícius) e Léo Artur; Hugo, Gabriel Leite (Rafinha) e Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

ITUANO - Fábio; Arnaldo, Lima, Naylhor e Peri; Walfrido, Wellington Simião (Bassani), Romarinho (Lucas Crispim) e Igor; Morato e Claudinho (Nena). Técnico: Tarcísio Pugliese.

GOLS - Gabriel Leite, aos 45 minutos do primeiro tempo. Léo Arthur, aos 5, e Felipe Rodrigues, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Gomes da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Hugo, Felipe Rodrigues (Audax); Walfrido (Ituano).

RENDA - R$ 16.650.

PÚBLICO - 1.585 torcedores.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco.