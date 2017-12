Audax terá jogador haitiano na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Pelo segundo ano seguido, o Pérolas Negras, time do Haiti agora radicado no Brasil, vai participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas não é só a equipe xodó da Copinha de 2016 que terá jogadores haitianos. O Audax, vice-campeão paulista no profissional no ano passado, também contará um atleta de lá.

A lista de jogadores inscritos pelo Audax na Copa São Paulo conta o atacante Peterson, que se destacou pelo Pérolas Negras durante a Copinha do ano passado. Ele tem jogado com regularidade pelo time de Osasco e inclusive marcou um gol no último amistoso de preparação, contra o Paranoá.

Após chamar a atenção do País na Copinha de 2016, o Pérolas Negras passou a ser patrocinado pela ONG Viva Rio e agora está radicada em Paty do Alferes, no sul fluminense. O elenco, porém, segue sendo formado apenas por atletas do Haiti.

O Pérolas estreia na quarta-feira, às 16h, contra o Goiás, no Estádio Nicolau Alayon, na Barra Funda, em São Paulo. Depois, na sexta, a equipe joga contra o Cori Sabbá, do Piauí, no mesmo horário. Já o Audax mandará suas partidas em Barueri, onde estreia contra o Rio Branco, do Acre, também na quarta, às 19h.