Audax vira para cima do Red Bull Brasil e vence a segunda no Paulistão

O jogo começou bastante equilibrado pela própria semelhança do esquema tático dos dois times. O Audax fechado atrás até recuperar a bola para sair com trocas de passes. O Red Bull marcando por zona na defesa para sair em velocidade no contra-ataque.

O visitante começou melhor, mais na frente. Aos poucos, porém, o mandante passou a tocar mais a bola e a encurralar o adversário. Foi, justamente, quando era mais pressionado que o Red Bull encaixou um contra-ataque perfeito. Thiago Galhardo recebeu a bola na linha do meio de campo, deu uma meia-lua em cima de André Castro e saiu em disparada até a grande área. Lá, bateu no alto e fez um belo gol, aos 34 minutos.

O time da casa dominou as ações do meio de campo no segundo tempo e empatou aos quatro minutos. Rodrigo Andrade cobrou falta sobre a barreira com perfeição. O goleiro Saulo ainda evitou em cima da linha, mas o auxiliar já deu o gol neste momento. O rebote ficou com Erick, que bateu cruzado, de cima para baixo, e mandou a bola para as redes. O gol foi anotado pela arbitragem para Rodrigo Andrade.

O Audax continuou melhor e quase virou o jogo aos 11 minutos, em outra falta cobrada por Rodrigo Andrade. Desta vez, do lado esquerdo do ataque. A bola passou a barreira, tocou na quina do travessão e saiu. Outra chance de ouro saiu aos 17 minutos, quando Ytalo dividiu com o goleiro e ficou com o rebote. Mas William Magrão salvou em cima da linha.

O técnico Maurício Barbieri demorou para acertar a marcação do Red Bull, principalmente pelas duas laterais do campo. Erick jogou nas costas de Willian Rocha, que inclusive recebeu o cartão amarelo. Pelo seu lado saiu o gol da virada, aos 30 minutos. Mike avançou driblando e fez o passe perfeito para Ytalo. No primeiro chute, Saulo espalmou, mas o rebote sobrou para o próprio atacante, que mandou no alto.

No desespero, o Red Bull se atirou ao ataque e sofreu mais um gol aos 36 minutos. Camacho aproveitou a marcação em linha da defesa para avançar na grande área com um toque de peito. Depois, teve calma para encobrir o goleiro Saulo. Um belo gol do melhor jogador em campo. O time de Campinas ainda diminuiu aos 42 minutos, numa virada de Misael na marca do pênalti.

Ao final do jogo, Fernando Diniz provocou Marcelo Barbieri e criou uma confusão generalizada na entra dos vestiários. Diniz foi salvo pela ação dos seguranças do time da casa. "Ele me xingou. É bom treinador, mas tem que ter caráter", afirmou Barbieri sobre a atitude de Diniz.

Os dois times voltam a campo no sábado já pela quarta rodada. O Audax vai sair para pegar o Rio Claro, às 19 horas. O Red Bull vai receber, em Campinas, a Ferroviária.

FICHA TÉCNICA:

OSASCO AUDAX 3 x 2 RED BULL BRASIL

OSASCO AUDAX - Felipe Alves; Francis, André Castro (Juninho), Bruno Silva e Felipe Rodrigues (Velicka); Camacho, Tchê Tchê e Rodrigo Andrade; Mike, Ytalo e Bruno Paulo (Erick). Técnico - Fernando Diniz.

RED BULL BRASIL - Saulo; Everton Silva, William Magrão, Dráusio e Willian Rocha (Breno Lopes); Luan, Nando Carandina e Thiago Galhardo (Edmilson); Misael (Maxwell), Roger e Willie. Técnico - Maurício Barbieri.

GOLS - Thiago Galhardo, aos 34 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Andrade, aos 4, Ytalo, aos 30, Camacho, aos 36 e Misael, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Claudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - André Castro e Bruno Silva (Audax). Dráusio, William Magrão, Maxwell e Willian Rocha (Red Bull).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).