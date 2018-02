Auditores da MSI chegam na 2ª Está prevista para segunda-feira a chegada ao Brasil de dois auditores da MSI. Eles viriam a pedido dos magnatas russos e israelenses que bancam a parceira do Corinthians a fim de analisar todas as negociações feitas no clube pelo iraniano Kia Joorabchian. Este teria sido o grande ganho da viagem do presidente Alberto Dualib e do seu vice Nesi Curi a Londres e Israel, há duas semanas. Dualib teria também se encontrado com Boris Berezovski para pedir mais dinheiro. A vinda dos auditores anda sendo espalhada no Parque São Jorge como prova de força de Dualib. Kia e o presidente corintiano se desentenderam em briga pelo poder. Nas transações ?deduradas? por Dualib aos investidores em Londres estariam as contratações de Tevez, Mascherano e Sebá. Na visão do presidente, todas elas superfaturadas e com gastos ?inadmissíveis?, como o pagamento de comissões a terceiros. Só com Tevez, Kia teria concordado em pagar US$ 6,5 milhões a intermediários. Os auditores da MSI viriam para analisar esses documentos. Foi a forma encontrada por Berezovski para dar uma satisfação a Dualib.